قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محاولة اغتيال ترامب تطيح بـ 6 من عناصر الخدمة السرية.. تحقيقات تكشف إخفاقات أمنية جسيمة
خطوة غير مسبوقة.. دولة أوربية تعلن إجراء قاسي ضد بن غفير وسموتريتش
سقوط كوبري المشاة على الطريق الزراعي بطوخ بسبب اصطدام سيارة نقل محملة بلودر
طقس اليوم| شديد الحرارة بالمحافظات.. وأمطار ورياح بعدة مناطق
انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة.. اشتري الآن
أخبار العالم| ترامب يبدي استياءه لنتنياهو بعد قصف كنيسة في غزة.. وسوريا تتهم إسرائيل أمام مجلس الأمن
اشتباه ارتجاج بالمخ.. تفاصيل إصابة رزان مغربي في فندق بالجيزة
كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى
رسميا الآن.. سعر الدولار اليوم الجمعة مقابل الجنيه
رسميًا.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد تعديل قانون الضريبة
مذكرة تفاهم سرية مرتقبة بين إسرائيل والولايات المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخبار العالم| ترامب يبدي استياءه لنتنياهو بعد قصف كنيسة في غزة.. وسوريا تتهم إسرائيل أمام مجلس الأمن

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:


أمريكا تنهي المغادرة الإلزامية لموظفيها في العراق وتبقي على تحذير عدم السفر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إنهاء حالة "المغادرة الإلزامية" لموظفيها الدبلوماسيين وموظفي الحكومة في سفارتها ببغداد وقنصليتها في أربيل، في خطوة تعكس تراجع المخاوف الأمنية عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

موسكو تعلن استعدادها لجولة تفاوض ثالثة مع كييف وتنتقد مماطلة أوكرانيا

أعلنت روسيا، الخميس، استعدادها للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدة أن الوفد الروسي جاهز للتوجه إلى إسطنبول لعقد الجولة الثالثة من الحوار، في وقت اتهمت فيه موسكو كييف بالمماطلة وعدم الجدية في دفع مسار التفاوض إلى الأمام.

البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لـ ترامب

أعلن البيت الأبيض، الخميس، عن نتائج الفحص الطبي السنوي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كاشفًا عن معاناته من تورم حميد في أسفل الساقين، وتشخيصه بحالة "قصور وريدي مزمن"، وهي مشكلة تؤثر على تدفق الدم في أوردة الجسم، لا سيما في الأطراف السفلية.

الرئيس البرازيلي: تهديدات ترامب التجارية ابتزاز

صعّد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من لهجته ضد نظيره الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا تهديداته بفرض رسوم جمركية باهظة على صادرات البرازيل بأنها "ابتزاز مرفوض"، وذلك في خطاب متلفز وجهه إلى الشعب البرازيلي مساء الخميس.

البيت الأبيض: ترامب يبدي استياءه لنتنياهو بعد قصف كنيسة في غزة

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبّر فيه عن استيائه العميق من الضربة التي استهدفت كنيسة دير اللاتين في مدينة غزة، والتي أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين، من بينهم رجال دين.


سوريا تتهم إسرائيل أمام مجلس الأمن بشن "حرب مفتوحة" ضدها

اتهمت سوريا، على لسان مندوبها الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، قصي الضحاك، إسرائيل بشنّ "حرب مفتوحة" على أراضيها، معتبرة أن الضربات العسكرية التي شنتها تل أبيب في الأيام الأخيرة تُعد تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي وجرّ البلاد إلى ساحة صراع إقليمي.

روسيا والصين تحذّران من تفكك سوريا وتدعوان لاحترام سيادتها ووقف الهجمات الإسرائيلية

شهد مجلس الأمن الدولي، الخميس، جلسة طارئة بطلب من دمشق بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير على الأراضي السورية، وسط تحذيرات روسية وصينية من أن استمرار التوترات قد يفضي إلى تفكك البلاد وتكرار السيناريو العراقي، في ظل مشهد أمني وسياسي متداخل تشوبه الهشاشة والانقسامات الطائفية.

سوريا.. بيان رئاسي يتهم قوات خارجة عن القانون بارتكاب فظائع في السويداء

أعلنت الرئاسة السورية، في بيان صدر أمس الخميس، أن القيادة قررت سحب القوات العسكرية المنتشرة في محافظة السويداء إلى مواقعها وثكناتها، في إطار تفاهمات تم التوصل إليها بوساطة أمريكية عربية هدفت إلى تهدئة الأوضاع المتفجرة في جنوب البلاد.

أوروبا تمنح إيران مهلة لإحياء الاتفاق النووي.. وتلوح بإعادة العقوبات

أبلغ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى جانب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بضرورة العودة العاجلة إلى المسار الدبلوماسي.

ترامب إسرائيل سوريا موسكو كييف نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

شعار الزمالك

الإصابة بقيت أكيدة | دخول نجم الزمالك المستشفى لهذا السبب

الأرصاد

أمطار في عز النار.. الأرصاد تصدر تحذيرا عاجلًا بشأن طقس الجمعة

الكسوف الكلي للشمس

هنشوف الضلمة في عز الضهر .. تفاصيل أطول كسوف شمسي يمر على مصر

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد قرار الزيادة الجديد

رسميًا.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد تعديل قانون الضريبة

أرشيفية

مصدر يكشف لـ صدى البلد حقيقة انهيار عقار مأهول بالسكان في القاهرة

وسام ابو علي

نادٍ إيطالي شهير.. تطورات جديدة في أزمة وسام أبو علي مع الأهلي

وسام أبو على

مفاجأة بشأن رحيل وسام أبو علي عن الأهلي لهذا النادي

ترشيحاتنا

الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي

أسرار الصلاة المشيشية.. الشيخ أحمد الطلحي يوضحها

مفتي الجمهورية: التنافس في ميدان العلم من سمات الأمم الراقية والأزهر منفتح على اللغات وعلوم العصر انطلاقًا من رسالته العالمية

المفتي: التنافس في ميدان العلم من سمات الأمم الراقية والأزهر منفتح على اللغات وعلوم العصر

خالد الجندي

خالد الجندي: لهذا السبب يميز القرآن بين "عباد" و"عبيد"

بالصور

قبل طرحه الأحد المقبل .. آمال ماهر تكشف أغاني ألبومها "حاجة غير"

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

تطهير القولون بـ 10 وصفات طبيعية | مش هتكلفك كتير

تطهير القولون
تطهير القولون
تطهير القولون

فيديو

وسام ابو علي

باع كل حاجة.. وسام أبو علي يفكر في الهروب من الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد