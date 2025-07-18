أخبار العالم| ترامب يبدي استياءه لنتنياهو بعد قصف كنيسة في غزة.. وسوريا تتهم إسرائيل أمام مجلس الأمن

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إنهاء حالة "المغادرة الإلزامية" لموظفيها الدبلوماسيين وموظفي الحكومة في سفارتها ببغداد وقنصليتها في أربيل، في خطوة تعكس تراجع المخاوف الأمنية عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

أعلنت روسيا، الخميس، استعدادها للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدة أن الوفد الروسي جاهز للتوجه إلى إسطنبول لعقد الجولة الثالثة من الحوار، في وقت اتهمت فيه موسكو كييف بالمماطلة وعدم الجدية في دفع مسار التفاوض إلى الأمام.

أعلن البيت الأبيض، الخميس، عن نتائج الفحص الطبي السنوي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كاشفًا عن معاناته من تورم حميد في أسفل الساقين، وتشخيصه بحالة "قصور وريدي مزمن"، وهي مشكلة تؤثر على تدفق الدم في أوردة الجسم، لا سيما في الأطراف السفلية.

صعّد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من لهجته ضد نظيره الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا تهديداته بفرض رسوم جمركية باهظة على صادرات البرازيل بأنها "ابتزاز مرفوض"، وذلك في خطاب متلفز وجهه إلى الشعب البرازيلي مساء الخميس.

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبّر فيه عن استيائه العميق من الضربة التي استهدفت كنيسة دير اللاتين في مدينة غزة، والتي أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين، من بينهم رجال دين.

اتهمت سوريا، على لسان مندوبها الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، قصي الضحاك، إسرائيل بشنّ "حرب مفتوحة" على أراضيها، معتبرة أن الضربات العسكرية التي شنتها تل أبيب في الأيام الأخيرة تُعد تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي وجرّ البلاد إلى ساحة صراع إقليمي.

شهد مجلس الأمن الدولي، الخميس، جلسة طارئة بطلب من دمشق بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير على الأراضي السورية، وسط تحذيرات روسية وصينية من أن استمرار التوترات قد يفضي إلى تفكك البلاد وتكرار السيناريو العراقي، في ظل مشهد أمني وسياسي متداخل تشوبه الهشاشة والانقسامات الطائفية.

أعلنت الرئاسة السورية، في بيان صدر أمس الخميس، أن القيادة قررت سحب القوات العسكرية المنتشرة في محافظة السويداء إلى مواقعها وثكناتها، في إطار تفاهمات تم التوصل إليها بوساطة أمريكية عربية هدفت إلى تهدئة الأوضاع المتفجرة في جنوب البلاد.

أبلغ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى جانب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بضرورة العودة العاجلة إلى المسار الدبلوماسي.