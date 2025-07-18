موسكو تعلن استعدادها لجولة تفاوض ثالثة مع كييف وتنتقد مماطلة أوكرانيا

أعلنت روسيا، الخميس، استعدادها للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدة أن الوفد الروسي جاهز للتوجه إلى إسطنبول لعقد الجولة الثالثة من الحوار، في وقت اتهمت فيه موسكو كييف بالمماطلة وعدم الجدية في دفع مسار التفاوض إلى الأمام.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، إن بلادها "منفتحة على مواصلة الحوار مع الجانب الأوكراني"، مضيفة: "الوفد الروسي مستعد للسفر إلى إسطنبول للمشاركة في جولة ثالثة من المفاوضات. نأمل أن تلتزم كييف بالاتفاقيات المبرمة وأن تواصل عملية التفاوض".

غياب المبادرة من الجانب الأوكراني

وأشارت زاخاروفا إلى أن أوكرانيا لم تتقدم بأي طلب رسمي لعقد جولة جديدة من المفاوضات، مضيفة أن "التأخير أو التهرب من الدخول في مفاوضات مباشرة يثير تساؤلات حول نوايا كييف الحقيقية"، وفق تعبيرها.

وجاءت التصريحات الروسية في وقت تتصاعد فيه التوترات مجددًا على عدة جبهات شرقي أوكرانيا، وسط تبادل للاتهامات بشأن خرق اتفاقات وقف إطلاق النار الجزئية وعرقلة المبادرات الإنسانية التي تم الاتفاق عليها سابقًا.

جولتان سابقتان بوساطة تركية

وتأتي الدعوة الروسية الجديدة بعد مرور أكثر من شهر على انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات بين الطرفين، التي جرت في إسطنبول في الثاني من يونيو الماضي. وقد سبقتها جولة أولى في 16 مايو، وأسفرتا عن اتفاقات محدودة أبرزها تسليم جثامين ستة آلاف جندي أوكراني جرى تجميدهم في مناطق المواجهة، إلى جانب تبادل عدد من الأسرى المصابين بأمراض خطيرة أو دون سن الخامسة والعشرين.

وكانت تركيا قد لعبت دور الوسيط في الجولتين السابقتين، بدعم دولي محدود من بعض العواصم الأوروبية، غير أن الجولات لم تؤدِ إلى نتائج سياسية ملموسة تتعلق بوقف دائم لإطلاق النار أو وضع إطار لسلام مستدام.