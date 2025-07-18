قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باع كل حاجة.. وسام أبو علي يفكر في الهروب من الأهلي
الهلال يجدد عقد ياسين بونو لـ 2028.. الإعلان الرسمي خلال أيام
موسكو تعلن استعدادها لجولة تفاوض ثالثة مع كييف وتنتقد مماطلة أوكرانيا
وفاة الإعلامي أشرف منير صبري.. نقيب الإعلاميين: كان دمث الخلق
طقس الجمعة .. حرارة شديدة وشبورة مائية صباحا
أمريكا تنهي المغادرة الإلزامية لموظفيها في العراق وتبقي على تحذير عدم السفر
مصدر يكشف لـ صدى البلد حقيقة انهيار عقار مأهول بالسكان في القاهرة
معرض "ديارنا"| عندما يصبح الابن أستاذ.. أحمد عبد السميع يضيء الساحل ببريق النحاس
اعلان جداول امتحانات الدور الثاني لجميع المراحل في الجيزة
أوروبا تمنح إيران مهلة لإحياء الاتفاق النووي.. وتلوح بإعادة العقوبات
مصرع 3 أشخاص وإصابة طالبة من أسرة واحدة في حادث تصادم
سعر أعلى عيار من الذهب الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موسكو تعلن استعدادها لجولة تفاوض ثالثة مع كييف وتنتقد مماطلة أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

أعلنت روسيا، الخميس، استعدادها للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدة أن الوفد الروسي جاهز للتوجه إلى إسطنبول لعقد الجولة الثالثة من الحوار، في وقت اتهمت فيه موسكو كييف بالمماطلة وعدم الجدية في دفع مسار التفاوض إلى الأمام.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، إن بلادها "منفتحة على مواصلة الحوار مع الجانب الأوكراني"، مضيفة: "الوفد الروسي مستعد للسفر إلى إسطنبول للمشاركة في جولة ثالثة من المفاوضات. نأمل أن تلتزم كييف بالاتفاقيات المبرمة وأن تواصل عملية التفاوض".

غياب المبادرة من الجانب الأوكراني

وأشارت زاخاروفا إلى أن أوكرانيا لم تتقدم بأي طلب رسمي لعقد جولة جديدة من المفاوضات، مضيفة أن "التأخير أو التهرب من الدخول في مفاوضات مباشرة يثير تساؤلات حول نوايا كييف الحقيقية"، وفق تعبيرها.

وجاءت التصريحات الروسية في وقت تتصاعد فيه التوترات مجددًا على عدة جبهات شرقي أوكرانيا، وسط تبادل للاتهامات بشأن خرق اتفاقات وقف إطلاق النار الجزئية وعرقلة المبادرات الإنسانية التي تم الاتفاق عليها سابقًا.

جولتان سابقتان بوساطة تركية

وتأتي الدعوة الروسية الجديدة بعد مرور أكثر من شهر على انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات بين الطرفين، التي جرت في إسطنبول في الثاني من يونيو الماضي. وقد سبقتها جولة أولى في 16 مايو، وأسفرتا عن اتفاقات محدودة أبرزها تسليم جثامين ستة آلاف جندي أوكراني جرى تجميدهم في مناطق المواجهة، إلى جانب تبادل عدد من الأسرى المصابين بأمراض خطيرة أو دون سن الخامسة والعشرين.

وكانت تركيا قد لعبت دور الوسيط في الجولتين السابقتين، بدعم دولي محدود من بعض العواصم الأوروبية، غير أن الجولات لم تؤدِ إلى نتائج سياسية ملموسة تتعلق بوقف دائم لإطلاق النار أو وضع إطار لسلام مستدام.

روسيا موسكو أوكرانيا كييف روسيا وأوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310.4 مليار جنيه من البنوك

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310 مليارات جنيه من البنوك

كأس إنتركونتيننتال

فيفا حسمت الجدل.. هل يشارك الأهلي مع بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال؟

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الرواتب الجديد

شعار الزمالك

الإصابة بقيت أكيدة | دخول نجم الزمالك المستشفى لهذا السبب

المدرس الذي حكم ببراءته

براءة المعلم المتهم بالتحر.ش بـ13 تلميذة بإحدى مدراس الوادي الجديد

الأرصاد

أمطار في عز النار.. الأرصاد تصدر تحذيرا عاجلًا بشأن طقس الجمعة

أسعار السجائر

رسمياً .. ارتفاع أسعار السجائر 12% سنويًا

ترشيحاتنا

بوسي شلبي

القصة الكاملة لأزمة أبناء محمود عبد العزيز وبوسي شلبي بسبب أوراق رسمية

ارشيفية

فريق بحث لضبط سارقي نجلي وزير أجنبي أسبق

محور حسب الله الكفراوي

ننشر صور من تصدعات جانب طلعة محور حسب الله الكفراوي نتيجة تسريب مياه

بالصور

قبل طرحه الأحد المقبل .. آمال ماهر تكشف أغاني ألبومها "حاجة غير"

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

تطهير القولون بـ 10 وصفات طبيعية | مش هتكلفك كتير

تطهير القولون
تطهير القولون
تطهير القولون

شاهد الصور الأولى لحفل زفاف الروائي محمد صادق ونورهان أبو بكر

من حفل زفاف محمد صادق ونورهان أبو بكر
من حفل زفاف محمد صادق ونورهان أبو بكر
من حفل زفاف محمد صادق ونورهان أبو بكر

الدنيا مقلوبة عشانه .. اعرف تفاصيل مرض دونالد ترامب

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

فيديو

وسام ابو علي

باع كل حاجة.. وسام أبو علي يفكر في الهروب من الأهلي

طفل الحضانه

طفل خرج من الحضانة ومحدش شافه .. 4 ساعات بيدوروا عليه وظهرت المفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد