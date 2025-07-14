الناتو: أوكرانيا ستحصل على كميات هائلة من الأسلحة لدعمها ضد روسيا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، اليوم الاثنين أن أوكرانيا ستحصل على كميات هائلة من الأسلحة المتنوعة.

وأوضح روته خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن ​أوكرانيا​ ستحصل على كميات هائلة من الأسلحة دعما لمجهودها الحربي ضد روسيا، بموجب اتفاق جديد بين الناتو والولايات المتحدة.

وأضاف أمين عام حلف الناتو، أن "ذلك يعني أن أوكرانيا ستحصل على كميات هائلة من العتاد العسكري في مجال الدفاع الجوي والصواريخ والذخيرة أيضا".

وفي نفس السياق، لفت ترامب إلى أن قيمة هذه الإمدادات التي تشمل ذخائر وأسلحة بينها أنظمة باتريوت المضادة للصواريخ، تصل "إلى مليارات الدولارات".

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، اليوم الاثنين عن امتنانه لنظيره الأمريكي للمساعدة في حماية أرواح الشعب الأوكراني.

وقال الرئيس الأوكراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" إن هذه الحرب مستمرة فقط بفضل روسيا، بسبب رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطالة أمدها.

وأضاف زيلينسكي أن روسيا تحاول تصوير الحرب وكأنها "الوضع الطبيعي الجديد"، ويجب ألا نرضى بهذا أبدًا ويجب بذل كل ما هو ممكن إنسانيًا لإجبار روسيا على وقف عمليات القتل، وتحقيق سلام حقيقي، وضمان الأمن والسلام لا يتحقق إلا بالقوة.

وأشار إلى ضرورة قطع تمويل الحرب الروسية، وقطع علاقاتها مع إيران وكوريا الشمالية، وقطع أي إمدادات من المكونات والمعدات للصناعة العسكرية الروسية.

وأُعرب زيلينسكي عن امتنان فريقه للولايات المتحدة وألمانيا والنرويج لإعدادهم قرارًا جديدًا بشأن صواريخ باتريوت لأوكرانيا. كما نعمل على إبرام اتفاقيات دفاعية رئيسية مع الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن أوكرانيا مستعدة تمامًا لاتخاذ جميع الخطوات الصادقة والفعالة نحو السلام - السلام الدائم - والأمن الحقيقي وروسيا ليست مستعدة، بل يجب إجبارها وهذا ما يحدث.