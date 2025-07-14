فشل محاولة اغتيال شيخ الموحدين الدروز في سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الاثنين بأن الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري، تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في ظل الاشتباكات الدائرة حاليا في محافظة السويداء.

وأوضحت وكالة هوارا أن مدينة السويداء تشهد هدوءاً حذراً وسط ترقب لما قد تحمله الساعات المقبلة.

وذكرت الوكالة أن الأوضاع هادئة في قلب مدينة السويداء، وسط ترقب لما تحمله الساعات القادمة.

وفي السياق، أصدرت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز قبل قليل بياناً دعت فيه إلى وقف فوري لإطلاق النار في المحافظة، مؤكدة أن "أيادي الصلح لا تزال ممدودة"، ومجددة تمسكها بالقانون وسيادة الدولة.

وأكد البيان أن الرئاسة الروحية لم تعارض منذ البداية تنظيم شؤون المحافظة وترتيب أسس إدارتها، بما في ذلك تشكيل شرطة محلية من أبناء السويداء ومن "الشرفاء"، مشددة على رفضها التام لأي "فصائل تكفيرية أو منفلتة أو خارجة عن القانون".