المبعوث الأمريكي لسوريا: واشنطن تنظر لحزب الله على أنه منظمة إرهابية

أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، اليوم الإثنين أن سوريا تحتاج إلى الموارد لإعادة البناء بسرعة وهي بحاجة إلى دعم العالم.

وأضاف باراك أن رفع العقوبات عن سوريا هو ما منح الناس الأمل، لافتا إلى أن الطريق الوحيد المتاح أمام قوات سوريا الديمقراطية هو التوجه إلى دمشق.

أوضح المبعوث الأمريكي إلى أن واشنطن تريد سوريا موحدة ودستورا يضمن وجود برلمان يمثل الجميع.

وفي سياق متصل، قال إن الخريطة الطائفية في لبنان معقدة للغاية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى حزب الله على أنه منظمة إرهابية، والأسلحة التي نريد من حزب الله التخلي عنها هي تلك التي تهدد إسرائيل، والخوف من نزع سلاح حزب الله ومنع الحكومة لهذا الأمر قد يؤدي إلى حرب أهلية.

وأكد أن الحكومة اللبنانية الحالية مستعدة لحل كل القضايا، وليست فاسدة، ولا نفرض عليها ما يجب عليها فعله.