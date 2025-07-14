غرق سفينة تابعة لوكالة حرس الحدود الأوروبية في بحر إيجه

أعلن خفر السواحل اليوناني غرق سفينة تابعة لوكالة حرس الحدود الأوروبية ،فرونتكس، اليوم، في بحر إيجه خلال عملية إنقاذ مهاجرين، مؤكدا أن سفنا أخرى أنقذت أفراد الطاقم على الفور، بحسب وكالة أنباء قطر.

وقال مسؤول في خفر السواحل اليوناني، إن السفينة التابعة لوكالة حرس الحدود الأوروبية غرقت بعد اصطدامها بشعاب مرجانية قرب جزيرة، ليسبوس.

وأضاف أن السفينة كانت تشارك في إنقاذ مهاجرين في المنطقة، في خضم رياح عاتية، مؤكدا أن طاقم السفينة المؤلف من ستة أشخاص بخير.

وبدأت العملية بعدما أبلغ 36 مهاجرا على شاطئ في ،ليسبوس، السلطات عن فقدان أعضاء آخرين من مجموعتهم في عرض البحر، فيما أكد خفر السواحل اليوناني أن البحث ما زال مستمرا.