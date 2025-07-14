هآرتس: حزب ديغيل هتواره يعلن الانسحاب من الحكومة الإسرائيلية

أفادت صحيفة هآرتس، اليوم الإثنين، باعلان حزب "ديغيل هتواره" الإسرائيلي بانسحابه من الحكومة، و ينضوي الحزب ضمن تحالف يهدوت هتوراه، و يشغل 4 مقاعد بالكنيست.

و يعتبر "ديغيل هتواره" هو حزب يميني ديني سياسي إسرائيلي متشدد، يدعو لإقامة دولة يهودية تقودها القوانين الدينية، ويرفض المفاوضات مع الفلسطينيين.



و اجتمع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مع رئيس لجنة الخارجية والدفاع، يولي إدلشتاين، بشأن مشروع قانون الإعفاء، بحسب القناة 12 العبرية.

كما أفادت التقارير أن مصدرًا مشاركًا في الاجتماعات صرّح بأن إدلشتاين لن يُقدّم القانون اليوم، وربما غدًا. مع ذلك، لا يزال نتنياهو يُمارس ضغوطًا عليه، وحتى لو استقال الحريديم هذا المساء، فسيظل أمام نتنياهو 48 ساعة لإقناعهم بعدم الانسحاب من الحكومة.