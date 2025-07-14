انسحاب مسلحين موالين للحكومة السورية من الاشتباكات في السويداء

أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الاثنين بأن عدد من المسلحين التابعين للنظام السوري انسحبوا من مناطق المزرعة وكناكر وتل حديد في محافظة السويداء التي تشهد اشتباكات عنيفة بين عشائر البدو وتشكيلات من وزارتي الدفاع والداخلية السورية.

وفي السياق نفسه، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا على محيط قرية المزرعة، وقرية كناكر في ريف السويداء.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بقصف أهدافاً لتحذير الحكومة الانتقالية في سوريا، من أنهم لن يسمحوا بالمساس بالدروز.

وارتفعت حصيلة الضحايا جراء الاشتباكات المسلحة والقصف المتبادل في محافظة السويداء منذ صباح الأحد 13 يوليو، إلى 89 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء.