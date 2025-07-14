وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح بالمساس بالدروز في سوريا

قال يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي، ، إن "الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافاً في سوريا كرسالة وإنذار واضح للنظام السوري، مضيفا "لن نسمح بالمساس بالدروز في سوريا.. إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي"، بحسب " العربية".



وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين أنه لن يسمح بوجود "تهديد عسكري" في جنوب سوريا، وذلك بعد ساعات من استهدافه دبابات في هذه المنطقة التي تشهد اشتباكات أوقعت عشرات القتلى.

وأعلن جيش الاحتلال في وقت سابق اليوم أنه قصف "دبابات عدة" في منطقة قرية السميع بمحافظة السويداء.

وسبق لإسرائيل أن أكدت أنها ستتدخل لحماية الأقلية الدرزية في حال تعرضها للتهديد، وحذّرت السلطات الانتقالية السورية من نشر قواتها في مناطق بجنوب البلاد محاذية لهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.