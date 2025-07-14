سكاي نيوز: طهران لن تفاوض واشنطن إذا أصرت على التخلي عن تخصيب اليورانيوم

أفادت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل بأن طهران لن تفاوض واشنطن إذا أصرت على مسألة التخلي عن تخصيب اليورانيوم، وفقا وسائل إعلام إيرانية.

و صرحت إيران في وقت سابق، اليوم الاثنين، بأنها "لا تملك موعدًا محددًا" لاجتماع مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، وذلك عقب حربها مع إسرائيل التي أعاقت المفاوضات.

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، عن خطط عقد اجتماع بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف: "حتى الآن لم يُحدد موعد أو وقت أو مكان محدد بشأن هذه المسألة".