استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى إيران من جديد

أعلنت وزارة النقل العراقية عن استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، ابتداءً من غدا، الثلاثاء، بعد توقف مؤقت فرضته الأوضاع الأمنية الإقليمية خلال الفترة الماضية، بحسب وكالة "تسنيم" الإخبارية.



وأضاف البيان، نقلا عن مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية المهندس مناف عبد المنعم عاجل ، ان الرحلات في المرحلة الأولى ستنطلق بواقع أربع رحلات أسبوعياً ، رحلتان من مطار بغداد الدولي يومي الثلاثاء والسبت ، ورحلتان من مطار النجف الأشرف الدولي يومي الأربعاء والأحد الى مطار طهران.

و جاء القرار بعد تنسيق عالٍ المستوى مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة ، واستناداً إلى استقرار الأوضاع بما يسمح بعودة حركة النقل الجوي بشكل تدريجي وآمن.