الجهاد الإسلامي تعلن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية جنوب قطاع غزة

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الاثنين تدمير آلية عسكرية إسرائيلية وجرافة من نوع (D9) شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكد سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن العملية تمت عبر تفجير عبوات ناسفة من نوع (ثاقب – الخرقية)، وذلك في منطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل 3 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي وإصابة آخرين بجروح خطيرة في قطاع غزة.

وعثر على جثة جندي فُقدت آثاره خلال كمين "صعب" بقطاع غزة، كما احترقت آلية عسكرية وانفجرت، وتم تفعيل إجراء هانيبال خلال الحدث الأمني.

ويستخدم جيش الاحتلال إجراء هانيبال لمنع أسر جنوده، حتى لو كان ذلك بقتلهم، ويسمح هذا البروتوكول بقصف مواقع الجنود الأسرى.