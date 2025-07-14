انهيارات نفسية .. انتـ.ــحار جندي ثالث بجيش الاحتلال خلال 10 أيام

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن انتحـ.ـار جندي داخل معسكر عسكري شمال إسرائيل، ليكون بذلك ثالث حالة انتحار بين صفوف جنوده خلال عشرة أيام فقط، في مؤشر جديد على تصاعد الأزمة النفسية داخل المؤسسة العسكرية.

أوضحت مصادر عسكرية أن الجندي أقدم على إنهاء حياته داخل وحدته صباح اليوم، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هويته أو خلفيات الحادثة، مكتفية بالإشارة إلى أن التحقيقات الداخلية لا تزال جارية.

تأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من انتحار جنديين آخرين، أحدهما في قاعدة تدريب عسكرية وسط البلاد، والآخر داخل وحدته جنوب إسرائيل، ما يرفع عدد حالات الانتحار المعلنة في صفوف جيش الاحتلال إلى ثلاث خلال فترة زمنية قصيرة.

أثار تزايد حالات الانتحار تساؤلات حادة داخل الأوساط الإسرائيلية حول الضغوط النفسية المتزايدة التي يعاني منها الجنود.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمتنع عادة عن نشر تفاصيل دقيقة حول حالات الانتحار بين جنوده، إلا أن تصاعد الظاهرة في الآونة الأخيرة دفع وسائل إعلام عبرية إلى فتح نقاش واسع بشأن ضعف منظومة الدعم النفسي داخل الجيش، وغياب معالجات جدية للأزمات النفسية التي تصيب الجنود في مناطق القتال وخارجها.