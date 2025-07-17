أعلنت وزارة الدفاع الروسية رصد أكثر من 500 حالة استخدام كييف للمواد الكيميائية بما في ذلك المواد السامة وذلك خلال العملية العسكرية الخاصة .

وأشارت الوزارة الروسية في بيان لها الي ان القوات الأوكرانية تقوم منذ بداية عام 2025 بانتظام بإسقاط حاويات تحتوي على غاز سي إس وذخيرة يدوية الصنع على المواقع العسكرية الروسية.

وقالت الوزارة في بيانها : منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم اكتشاف العشرات من المخابئ للقوات الأوكرانية تحتوي على مواد سامة وذخائر كيميائية يدوية الصنع.

وأضافت : كييف تُعِدُّ لاستفزاز جديد بتفجير حاويات تحتوي على مواد كيميائية سامة في مناطق عمليات القوات الروسية ، والغرب سيواصل استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كأداة للضغط السياسي على روسيا دون مراعاة الحقائق الموضوعية.

وتابعت : كييف شرّعت حوادث الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية من قبل روسيا بمساعدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأردفت : كييف تستعد لتنفيذ استفزاز بتسريب غاز الأمونيا من مصنع بمنطقة نوفوترويتسكويه في دونيتسك لاتهام روسيا لاحقا بكارثة متعمدة.

وختمت : أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصبحت مسيسة للغاية بسبب الضغوط الغربية.



