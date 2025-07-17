قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس اليوم الخميس 17 يوليو 2025 ودرجات الحرارة المتوقعة
صداع الانتقالات الصيفية .. 4 لاعبين يربكون حسابات أنديتهم قبل انطلاق الموسم
غدًا.. إعلان القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ
أتربة وغبار وإنعدام الرؤية .. تحذير من الأرصاد السعودية لسكان هذة المناطق
غدًا.. بدء الدعاية الانتخابية للمترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ
مصرع شخصين وإصابة ثالث أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية
ترامب: نتطلع إلى خفض التوتر بين إسرائيل وسوريا ووصول دمشق إلى الاستقرار
نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن
أيهما أكثر استجابة الدعاء في السجود أم بعد التشهد الأخير؟.. الإفتاء توضح
اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. و«الأرصاد» تُحذّر من أصعب ليالي يوليو
اليوم نظر دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه
شاهيناز تطلب الخلع: فاكرة كل مرة وجعتني فيها.. 10 سنين خيانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 122 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 122 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

وفي سياق آخر ، نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عن مصادرها ، القول بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شجع  أوكرانيا على تكثيف ضرباتها العميقة داخل الأراضي الروسية، متسائلا خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عما إذا كان بإمكان كييف استهداف موسكو إذا زودتها الولايات المتحدة بأسلحة بعيدة المدى.

وأفادت المصادر بأن المحادثة جاءت بعد مكالمة وصفها ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها "سيئة"، ما زاد من إحباطه تجاه رفض بوتين المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار.

وكشفت الصحيفة أن المكالمة جرت في 4 يوليو وشكلت تحولا ملحوظا في موقف ترامب السابق تجاه الصراع الروسي الأوكراني، خاصة بعد تعهده الانتخابي بإنهاء التدخل الأمريكي في الصراعات الخارجية.


وخلال المكالمة، سأل ترامب زيلينسكي: "فولوديمير، هل يمكنك ضرب موسكو؟ وهل يمكنك ضرب سانت بطرسبرغ أيضًا؟"، فرد الرئيس الأوكراني مؤكدا إمكانية تنفيذ مثل هذه الضربات إذا تم تزويد بلاده بالأسلحة اللازمة. وأبدى ترامب دعمه لهذه الاستراتيجية، مؤكدا أنها تهدف إلى جعل الروس يشعرون بالألم لإجبار الكرملين على الانخراط في المفاوضات.

وكشف مسؤول غربي مطلع على المحادثة أن هناك تزايدا في رغبة الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة، في توريد أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا من شأنها استهداف مناطق داخل روسيا، في محاولة لإحداث ضغط عسكري على موسكو.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو الرئاسة الأوكرانية حول هذه المناقشات. إلا أن المحادثة دفعت الجانب الأمريكي لتقديم قائمة بالأسلحة المحتملة التي يمكن تسليمها لأوكرانيا عبر وسطاء من حلف الناتو، خلال اجتماع عُقد في روما الأسبوع الماضي.

روسيا وزارة الدفاع الروسية منظومات الدفاع الجوي طائرة مسيرة أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مديرية أمن البحيرة

بعد 50 يومًا من البحث عن الهوية.. كشف لغز العثور على جثة شاب في ترعة بالبحيرة

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

الاهلي

محمد يوسف يعلن عن رحيل مدافع الأهلي إلى زد

الاهلي

سأبقى داعما لهذا الكيان.. المتحدث الرسمي للأهلي يعلن استقالته من منصبه

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

ترشيحاتنا

خالد الغندور

العقد الأعلى.. خالد الغندور يكشف تطورات تجديد اللاعبين في الأهلي

وسام أبو علي

استبعاد وسام أبو علي من معسكر تونس

مصطفى محمد

محمد يوسف يكشف حقيقة اجتماعه مع مصطفى محمد

بالصور

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

طريقة عصير المانجو الطازج

طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..

طريقة عمل الكشك المصرى

طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى

طريقة عمل كيك الروانى في 10 دقائق

طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.
طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.
طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد