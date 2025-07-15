ترامب يمهل روسيا 50 يوما.. ماذا يخبئ الرئيس الأمريكي لبوتين؟

أكد رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، أن ترامب يسعى من خلال هذه التهديدات إلى إرسال رسائل سياسية مباشرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مفادها أن الولايات المتحدة غير راضية عن الأداء الروسي في الملف الأوكراني، وأنها لم تعد تقف في موقف محايد أو داعم كما كان عليه الحال عند بدء المفاوضات مع موسكو.

وقال في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية ”، :" ترامب أعلن عن مهلة مدتها 50 يومًا لروسيا، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، ملوّحًا في حال فشل التوصل إلى هذا الاتفاق بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المنتجات الروسية".

وأضاف، أن هذا الطرح يثير جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياسية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بجدوى هذه الرسوم الجمركية، في ظل القطيعة التجارية شبه الكاملة بين الولايات المتحدة وروسيا منذ سنوات، نتيجة العقوبات المتبادلة وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وأضاف أن ترامب يعتزم كذلك تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا عبر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو ما يشكل رسالة ثانية إلى موسكو بأن واشنطن تتجه لتغيير قواعد اللعبة، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية الجديدة تسعى إلى الضغط على روسيا من خلال أدوات اقتصادية وعسكرية متزامنة.

وأشار جبر إلى أن هذه التصريحات جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع ترامب مع الأمين العام لحلف الناتو، حيث أعرب خلاله الرئيس الأمريكي عن «استيائه وعدم رضاه» من التصعيد الروسي في أوكرانيا.