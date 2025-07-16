ترامب يمنح روسيا 50 يومًا للتوصل إلى سلام.. ويهدد بتعريفات جمركية صارمة

قال رامي جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" في واشنطن، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح روسيا مهلة مدتها خمسون يومًا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، ملوّحًا بفرض تعريفات جمركية قد تصل إلى 100% على البضائع الروسية، في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات.

التهديد جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده ترامب مع الأمين العام لحلف الناتو، حيث أعرب عن "عدم رضاه وسخطه" من أداء روسيا في الأزمة الأوكرانية، في تصعيد جديد للهجة الانتقادية تجاه موسكو.

تساؤلات حول فعالية التهديدات التجارية

في ظل التوتر المستمر، يطرح عدد من المراقبين في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية تساؤلات حول فعالية التهديد بفرض تعريفات جمركية على روسيا، خاصة أن العلاقات التجارية بين البلدين شبه متوقفة منذ سنوات، بفعل العقوبات الاقتصادية المتبادلة والقطيعة السياسية.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أكد سابقًا أن الأثر الفعلي لمثل هذه الإجراءات على الاقتصاد الروسي سيكون محدودًا، مقارنة بما قد تُحدثه تعريفات مشابهة على دول حليفة للولايات المتحدة.

رسائل سياسية بأدوات اقتصادية

ورغم محدودية التأثير الاقتصادي المباشر، يرى محللون أن ترامب يستخدم التهديدات الجمركية كأداة ضغط سياسي بالدرجة الأولى، في محاولة لإعادة التموضع في الملف الأوكراني، وإيصال رسائل مباشرة إلى الكرملين.



كما لوّح ترامب بإمكانية إعادة تفعيل الدعم العسكري لأوكرانيا عبر حلف الناتو، في خطوة تهدف إلى تعزيز الموقف الغربي أمام موسكو، بعد أن عبّر عن شعوره بأن روسيا لم تعد "على الجانب ذاته"، في إشارة إلى تغير المواقف الروسية منذ انطلاق مسارات التفاوض مع أوكرانيا.