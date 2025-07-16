ترامب: لم يمتلك أي رئيس أمريكي سابق الجرأة على قصف إيران كما فعلت

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء أنه لم يمتلك أي رئيس أمريكي سابق الجرأة على قصف إيران كما فعل.

القصف الأمريكي ضد إيران

وشن الجيش الأمريكي هجوما على المنشآت النووية الإيرانية، في يونيو الماضي، في خضم الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي استمرت 12 يوما، لترد طهران بقصف قاعدة العديد الجوية الأمريكية الموجودة في قطر.

وأشار إلى أن إيران إيران تريد إجراء محادثات مع الولايات المتحدة بعد أن تم تدمير منشآتها النووية، ولكنه ليس في عجلة من أمره للتحدث مع إيران.

شحن الأسلحة إلى أوكرانيا

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس ترامب، أنه تم شحن الأسلحة لإرسالها إلى أوكرانيا، مضيفا أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيدفع للولايات الكمتحدة ثمن هذه الأسلحة. وأكد الرئيس الأمريكي أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد السلام، معربا عن أمله في أن يتحرك نحو ذلك خلال مهلة الخمسين يوما.

ترامب يحذر روسيا

ومساء الثلاثاء، أطلق ترامب، تحذيرا شديد اللهجة إلى روسيا، مؤكدا أن الأوضاع ستتدهور بشكل كبير إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 50 يوما.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح ترامب أن مهلة الخمسين يوما ليست طويلة، مشيرًا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل انقضائها.

وقال: "لا أنحاز لأي طرف في الصراع، لكنني أسعى لإنهاء القتال، وعلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تجنب استهداف العاصمة الروسية موسكو".

وأكد ترامب أن بلاده ستلجأ إلى فرض رسوم جمركية وعقوبات إضافية على روسيا في حال فشل جهود التوصل إلى تسوية خلال الفترة المحددة، مضيفًا أن "العواقب ستكون وخيمة جدًا على موسكو إذا لم يتحقق اتفاق قريب".