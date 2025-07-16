الولايات المتحدة وحلفاؤها يتفقون على فرض عقوبات صارمة ضد إيران بهذا الموعد

اتفقت الولايات المتحدة وحلفاؤها على أن إيران ستواجه عقوبات صارمة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي بحلول نهاية شهر أغسطس المقبل.

عقوبات ضد إيران

وأفاد موقع أكسيوس نقلاً عن ثلاثة مصادر أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة اتفقوا في مكالمة هاتفية على تحديد نهاية أغسطس كموعد نهائي فعلي للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.

وأوضحت المصادر أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد النهائي، تعتزم القوى الأوروبية الثلاث تفعيل آلية "العودة السريعة" التي تعيد تلقائيًا فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي مع إيران عام ٢٠١٥، وفقًا لتقرير أكسيوس.

وجرت مفاوضات بين واشنطن وطهران قبل اندلاع حرب الـ12 يوما بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي، والتي تسببت في مقتل عشرات من قيادات الجيش الإيراني وعلماء الذرة إلى جانب إصابة الآلاف من المدنيين في الوقت الذي تعرضت فيه دولة الاحتلال لقصف إيراني مكثف.