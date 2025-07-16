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المقررة الأممية: آن الأوان لتحرك دولي عاجل لوقف الإبادة الجماعية في غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المقررة الأممية: آن الأوان لتحرك دولي عاجل لوقف الإبادة الجماعية في غزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

دعت المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف"الإبادة الجماعية الجارية" في قطاع غزة، مؤكدة أن "الاقتصاد الإسرائيلي مصمم بشكل يعزز الاحتلال ويحوله إلى أداة إبادة جماعية ممنهجة".

وقالت المقررة، في بيان صدر اليوم، إن على دول العالم والقطاع الخاص "مراجعة علاقاتها السياسية والاقتصادية مع إسرائيل وتعليقها عند الضرورة"، مشيرة إلى ضرورة أن تتماشى تلك العلاقات مع الالتزامات القانونية والإنسانية الدولية.

في السياق ذاته، كشفت مجموعة الحماية الدولية عن أرقام صادمة توضح حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن 10 أطفال يفقدون يوميًا ساقًا أو الساقين نتيجة الهجمات العسكرية، فيما تجاوز عدد الأطفال المصابين بجروح مرتبطة بالحرب 40 ألف طفل.

وأوضحت المجموعة أن الحرب أسفرت أيضًا عن استشهاد 1580 من العاملين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى 467 من موظفي الإغاثة الإنسانية، مما يعكس حجم الاستهداف الممنهج للبنية التحتية الإنسانية والطبية في القطاع المحاصر.

المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي الاقتصاد الإسرائيلي إبادة جماعية ممنهجة إسرائيل قطاع غزة

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