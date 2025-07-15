ترامب يحذر روسيا: عقوبات ورسوم جديدة خلال 50 يوما

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تحذيرا شديد اللهجة إلى روسيا، مؤكدا أن الأوضاع ستتدهور بشكل كبير إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 50 يوما.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح ترامب أن مهلة الخمسين يوما ليست طويلة، مشيرًا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل انقضائها.

وقال: "لا أنحاز لأي طرف في الصراع، لكنني أسعى لإنهاء القتال، وعلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تجنب استهداف العاصمة الروسية موسكو".

وأكد ترامب أن بلاده ستلجأ إلى فرض رسوم جمركية وعقوبات إضافية على روسيا في حال فشل جهود التوصل إلى تسوية خلال الفترة المحددة، مضيفًا أن "العواقب ستكون وخيمة جدًا على موسكو إذا لم يتحقق اتفاق قريب".