روسيا: ميدفيديف يرفض «الإنذار المسرحي» الذي وجهه ترامب بسبب العقوبات

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو "لم تهتم" بما وصفه بـ "الإنذار المسرحي" الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكرملين في اليوم السابق.

وأعلن ترامب أمس، الاثنين، عن أسلحة جديدة لأوكرانيا، وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم توافق روسيا على اتفاق سلام بشأن أوكرانيا.

جاء التهديد بالعقوبات مع فترة سماح مدتها 50 يومًا.

وقال ميدفيديف: "أصدر ترامب إنذارًا مسرحيًا للكرملين. ارتجف العالم، متوقعًا العواقب".

وأضاف: "شعرت أوروبا العدوانية بخيبة أمل. لم تهتم روسيا".