الأمم المتحدة: العنف والأمطار يفاقمان الأزمة الإنسانية في السودان

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن العنف المتصاعد والنزوح والأمطار الغزيرة تزيد من حدة معاناة المدنيين في السودان، الذين يعيشون صراعا مستمرا منذ نحو 27 شهرا.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعربت المنظمة الدولية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية في الفاشر بولاية شمال دارفور.



ووفقاً لـ"أوتشا" فإن الوضع لا يزال متقلبا للغاية ولا يمكن التنبؤ به، في ظل المخاطر بتجدد العنف، فضلا عن المزيد من النزوح وتعطيل العمليات الإنسانية – التي تعاني بالفعل تحت وطأة ضغط شديد، بعد وقوع إصابات في صفوف المدنيين جراء القتال العنيف في الأيام الأخيرة، لا سيما في جنوب غرب وشرق الفاشر.



ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة فإن تزايد انعدام الأمن أجبر 3,400 شخص على الفرار من منازلهم خلال عطلة نهاية الأسبوع في ولاية شمال كردفان، بعدما أشارت تقارير إلى مقتل ما لا يقل عن 18 مدنيا، وإحراق منازل في عدة قرى.



في سياق متصل، أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إلى هطول أمطار غزيرة في ولايتي غرب ووسط دارفور، مما قد يؤثر على حالة الطرق في بعض المواقع ويزيد من تحديات الوصول الإنساني.