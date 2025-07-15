جيش الاحتلال يقصف أهدافًا لحزب الله في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء أنه يقصف أهدافًا لحزب الله في لبنان.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش يقصف أهدافًا تابعة لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في البقاع. وأضاف أدرعي: "في إطار الضربات، تم استهداف مجمعات عسكرية تابعة لقوة الرضوان، حيث تم تحديد هوية عناصر ومستودعات تُستخدم لتخزين المعدات القتالية التي يستخدمها حزب الله".

قصفت إسرائيل جارتها الشمالية مرارًا وتكرارًا على الرغم من وقف إطلاق النار في نوفمبر الذي كان يهدف إلى إنهاء أكثر من عام من الأعمال العدائية مع حزب الله.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، كان على حزب الله سحب مقاتليه شمال نهر الليطاني، على بُعد حوالي 30 كيلومترًا (20 ميلًا) من الحدود الإسرائيلية، تاركًا الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الطرفين المسلحين الوحيدين في المنطقة.

طُلب من إسرائيل سحب قواتها بالكامل من البلاد، لكنها أبقتها في خمسة مواقع في جنوب لبنان تعتبرها استراتيجية.