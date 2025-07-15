إيران: سنجري محادثات مع الصين وروسيا في القمة

أعلنت إيران أنها ستجري محادثات مع شركائها الآسيويين، روسيا والصين، على هامش قمة منظمة شنجهاي للتعاون اليوم الثلاثاء، في إطار سعي طهران للحصول على الدعم بعد صراعها الذي استمر 12 يومًا مع إسرائيل الشهر الماضي.

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر تليجرام: "سنعقد اجتماعات ثنائية مع وزير الخارجية الصيني، الذي له بطبيعة الحال أهمية خاصة في ظل الوضع الراهن، وكذلك مع وزير الخارجية الروسي".

وتعد منظمة شنجهاي للتعاون تجمعا أمنيا وسياسيا أوراسيا يضم عشرة دول، من بينها الصين وروسيا والهند وباكستان وإيران. تستضيف مدينة تيانجين شمال الصين الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء خارجية المنظمة.

وفي يونيو، شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على منشآت نووية إيرانية، زعمتا أنها جزء من برنامج نووي يهدف إلى التسلح. وتنفي طهران وجود أي خطط من هذا القبيل.

منذ إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطدت طهران علاقاتها مع كل من موسكو من خلال اتفاقية استراتيجية مدتها 20 عامًا، وبكين التي تشتري ما يصل إلى 90% من صادرات النفط الإيرانية.

وكتب عراقجي: "تفتح منظمة شنغهاي للتعاون تدريجيًا مكانتها على الساحة العالمية، ما يعني أنها تتجاوز تدريجيًا الساحة الإقليمية، ولديها العديد من القضايا المختلفة على جدول أعمالها، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية".