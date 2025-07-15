أول تعليق من شركة النفط الأمريكية HKN علي انفجار حقل سرسنك النفطي

قالت شركة النفط الأمريكية HKN العاملة بحقل سرسنك العراقي ، إنه في حوالي الساعة السابعة صباحاً، وقع انفجار (لم تُعرف طبيعته) داخل حقل "سرسنك" مما أدى إلى تعليق العمل فيه.

ووفقا للبيان الصادر عن الشركة، فإن الانفجار لم يسفر عن خسائر بالأرواح، لكنه تسبب في أضرار مادية، مشيرا الى أن فرق الإطفاء تعمل حالياً على إخماد الحريق الناجم عن الانفجار.

وتعرض حقل نفط خورمەلە النفطي في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان مساء أمس الاثنين لهجوم بواسطة بطائرتين مسيّرتين مفخختين.

وقالت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم ببيان، إن "الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على أنابيب المياه في موقع المحطة.