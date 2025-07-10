استنشقوا غازات سامة.. مصرع 12 جنديا تركيا في العراق

لقي 12 جنديا تركيا مصرعهم بعد استنشاقهم لغازات سامة في إحدى المغارات شمالي العراق.



وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان لها "قواتها دخلت المغارة يوم 6 يوليو الجاري على ثلاث دفعات (6+4+2) بعد إجراء كشف عبر الكلاب دون رصد أي خطر.



وبينت الوزارة أن "الجنود بدأوا يفقدون وعيهم أثناء تمشيط الطابق الثاني الذي تم تحديده قبل يوم، والذي تبين فيما بعد أنه بسبب استنشاقهم لغاز سام، مما دفع الفريق الخلفي للخروج وطلب المساعدة".

وشددت الوزارة علي أن كل ما يُتداول عن وجود كمين أو مواد كيميائية أو شظايا أو نقص في التجهيزات لا أساس له من الصحة.