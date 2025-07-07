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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حزب مؤيد للأكراد في تركيا يلتقي أردوغان عقب إعلان العمال الكردستاني نزع سلاحه

أردوغان
أردوغان
محمد على

من المقرر أن يلتقي حزب الديمقراطيين الأكراد في تركيا مع الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين سعيا لدفع عملية السلام بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني المسلح.

وقال الحزب الديمقراطي الكردستاني، ثالث أكبر حزب في البلاد والذي لعب دورا رئيسيا في تسهيل قرار نزع سلاح حزب العمال الكردستاني في مايو الماضي، إنه التقى زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في السجن أمس الأحد.

وقال الحزب في بيان إن "أوجلان أكد أنه يولي أهمية كبيرة للقاء وفدنا مع الرئيس ووصفه بالتاريخي".

قرر حزب العمال الكردستاني، الذي يخوض صراعًا دمويًا مع الدولة التركية منذ أكثر من أربعة عقود، في مايو حل نفسه وإنهاء صراعه المسلح. 
وأفاد مسؤولون ومصادر بأن الحزب قد يبدأ بتسليم أسلحته في الأيام المقبلة.

سيستقبل أردوغان قادة حزب الديمقراطية والوفد المرافق له في أنقرة ومن المتوقع أن يناقشوا آخر التطورات في عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني.

حزب الديمقراطيين الأكراد تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان أردوغان حزب العمال الكردستاني المسلح نزع سلاح حزب العمال الكردستاني

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