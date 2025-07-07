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نتنياهو يصل إلى واشنطن قبل اجتماعه مع ترامب وسط جهود لإقرار وقف إطلاق نار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يصل إلى واشنطن قبل اجتماعه مع ترامب وسط جهود لإقرار وقف إطلاق نار

ترامب ونتنياهو في لقاء سابق
ترامب ونتنياهو في لقاء سابق
محمد على

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى قاعدة أندروز المشتركة قرب واشنطن، وذلك قبل لقائه بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو في وقت لاحق اليوم، بوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وفقا لإعلام إسرائيلي.

كما من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعرب عن أمله في التوصل إلى "اتفاق هذا الأسبوع" بين إسرائيل وحماس يتم بموجبه إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة.

بدأت مساء الأحد في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار والتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح رهائن مقابل أسرى فلسطينيين.

وقال ترامب يوم الأحد إن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق.

وقال للصحفيين "لقد تمكنا من تحرير عدد كبير من الرهائن، ولكن فيما يتعلق بالرهائن المتبقين، فإن عددا كبيرا منهم سيخرجون".

وقال نتنياهو قبل صعوده إلى طائرته المتجهة إلى واشنطن الأحد إن اجتماعه مع ترامب قد "يساعد بالتأكيد في دفع هذه الصفقة".

ويسعى الرئيس الأمريكي إلى التوصل إلى هدنة في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية بعد حرب مستمرة منذ نحو عامين.

وقال نتنياهو إنه أرسل الفريق إلى الدوحة "بتعليمات واضحة" للتوصل إلى اتفاق "وفقا للشروط التي اتفقنا عليها".

وذكر في وقت سابق إن رد حماس على مسودة اقتراح وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة، والذي تم نقله عبر وسطاء قطريين ومصريين، تضمن مطالب "غير مقبولة".

وقال مصدران فلسطينيان مطلعان على المناقشات لوكالة فرانس برس إن الاقتراح يتضمن هدنة لمدة 60 يوما، تفرج خلالها حماس عن 10 أسرى أحياء وعدد من الجثث مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.

لكنهم قالوا إن الحركة  تطالب أيضا بشروط معينة لانسحاب إسرائيل، وضمانات ضد استئناف القتال أثناء المفاوضات، وعودة نظام توزيع المساعدات الذي تقوده الأمم المتحدة.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بعد اجتماعه مع نتنياهو يوم الأحد إن نتنياهو لديه "مهمة " في واشنطن، وهي "التوصل إلى اتفاق لإعادة جميع رهائننا إلى الوطن".

وقال البيت الأبيض إن ترامب لن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل الساعة 6:30 مساء (2230 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين، دون الحضور المعتاد للصحفيين.

نتنياهو قاعدة أندروز واشنطن الرئيس الأمريكي ترامب ستيف ويتكوف

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