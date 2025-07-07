الشاباك الإسرائيلي يفتح تحقيقا ضد 25 شبكة تجسس لصالح إيران

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن هناك نشاط إيراني مستمر ضد الاحتلال عبر نشر الجواسيس لصالحه.

وذكرت الصحيفة، أن الشرطة و"الشاباك" فتحا حتى الآن قضايا ضد 25 شبكة جواسيس إسرائيلية لصالح الاستخبارات الإيرانية.

كما تم تقديم لوائح اتهام ضد 40 إسرائيلياً ، أو من المتوقع تقديمها قريباً.

يأتي ذلك فيما وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى قاعدة أندروز المشتركة قرب واشنطن، وذلك قبل لقائه بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو في وقت لاحق اليوم، بوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وفقا لإعلام إسرائيلي.

كما من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعرب عن أمله في التوصل إلى "اتفاق هذا الأسبوع" بين إسرائيل وحماس يتم بموجبه إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة.

وبدأت مساء أمس الأحد، في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار والتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح رهائن مقابل أسرى فلسطينيين.

وقال ترامب يوم الأحد ، إن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق.

وقال للصحفيين: "لقد تمكنا من تحرير عدد كبير من الرهائن، ولكن فيما يتعلق بالرهائن المتبقين، فإن عددا كبيرا منهم سيخرجون".

وقال نتنياهو قبل صعوده إلى طائرته المتجهة إلى واشنطن أمس الأحد، إن اجتماعه مع ترامب قد "يساعد بالتأكيد في دفع هذه الصفقة".

ويسعى الرئيس الأمريكي، إلى التوصل إلى هدنة في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية بعد حرب مستمرة قاربت على العامين.

وقال نتنياهو ، إنه أرسل الفريق إلى الدوحة "بتعليمات واضحة" للتوصل إلى اتفاق "وفقا للشروط التي اتفقنا عليها".