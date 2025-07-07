السعودية تطلق نظامًا جديدًا لتصاريح العمل لجذب المواهب العالمية

أطلقت المملكة العربية السعودية نظام تصنيف جديد لتصاريح عمل الوافدين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة سوق العمل، واستقطاب الخبرات العالمية، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030.

وأعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، أن المبادرة ستصنف العمالة الوافدة إلى ثلاث فئات: عالية المهارة، وماهرة، وأساسية، بناء على عوامل مثل المؤهلات والخبرة والقدرات الفنية ومستويات الأجور والعمر، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبدأ تطبيق النظام رسميا على الوافدين في الأول من يوليو، في حين بدأت عملية إعادة التصنيف للمقيمين الحاليين في 18 يونيو، وفقا للوزارة.

ويأتي هذا الإصلاح في الوقت الذي تعمل فيه المملكة العربية السعودية على تسريع تطوير مشاريعها العملاقة الرائدة - بما في ذلك نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، وبوابة الدرعية - والتي تتطلب عددًا متزايدًا من المهنيين ذوي المهارات العالية في قطاعات مثل البناء والهندسة والسياحة والتكنولوجيا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضحت الوزارة أن النظام الجديد يهدف إلى "تعزيز أداء العاملين، واستقطاب الكفاءات العالمية لنقل الخبرات والتجارب إلى سوق العمل السعودي، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والاستفادة من الخبرات الدولية، وبناء بيئة تدعم الابتكار وتطوير نماذج الأعمال".

وسيتم تنفيذ إعادة التصنيف من خلال منصة قوى، ويتماشى مع التصنيف السعودي الموحد للمهن والمستويات التعليمية.

وتقول السلطات إن هذا الإجراء من شأنه أن يساعد أصحاب العمل على الوصول إلى العمال المؤهلين بشكل أفضل، والحد من عدم التوافق بين المهارات ومتطلبات الوظيفة، وتقليل الاعتماد على العمالة ذات المهارات المنخفضة تدريجيا.