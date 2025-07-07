جيش الاحتلال للحكومة: إعادة الرهائن والقضاء على حماس في نفس الوقت مستحيل

نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرها للحكومة من أن تحقيق هدفين متوازيين، وهما استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس والقضاء الكامل على الحركة، "أمر غير ممكن في الوقت نفسه".

وقال وزير الاستخبارات وعضو الكابينت الأمني، زئيف إلكين، في تصريحات إعلامية، إن هناك "احتمالا حقيقيًا للتوصل إلى صفقة" لإعادة الأسرى، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الشروط التي تطرحها حماس غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل.

وأضاف إلكين: "كنت أود صفقة تعيد جميع الرهائن، لكن في الوضع الحالي حماس تطالب بصفقة شاملة تتضمن بقاءها في غزة، وهذا أمر لا يمكننا قبوله. لا يمكن لإسرائيل أن تتعايش مع بقاء حماس في الحكم وعودتها للتسلح".

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن حماس لا تخفي نيتها تكرار أحداث 7 أكتوبر، محذرا من أن إنهاء الحرب دون نزع سلاح الحركة سيكون بمثابة خطر دائم على أمن إسرائيل.