الجيش الأمريكي يسحب 2000 جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" يوم الثلاثاء أن وزير الدفاع بيت هيجسيث أمر بسحب 2000 جندي من الحرس الوطني أُرسلوا إلى لوس أنجلوس لحماية الممتلكات والأفراد الفيدراليين خلال موجة من الاحتجاجات الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، في بيان: "بفضل قواتنا التي استجابت للنداء، انحسرت الفوضى في لوس أنجلوس"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون: "وبناءً على ذلك، أمر الوزير بسحب 2000 جندي من الحرس الوطني لولاية كاليفورنيا من مهمة الحماية الفيدرالية".

وأشار بارنيل إلى أنه حتى بعد سحب هؤلاء الأفراد العسكريين من لوس أنجلوس، سيبقى 2000 جندي من الحرس الوطني في المدينة إلى جانب حوالي 700 من مشاة البحرية.