انفراجة في مفاوضات هدنة غزة بشأن الانسحاب الإسرائيلي

كشف مسئول إسرائيلي عن حدوث انفراجة مفاوضات هدنة غزة، التي تجري في العاصمة القطرية الدوحة ودخلت أسبوعها الثاني في محاولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر منذ السابع من أكتوبر 2023.

مفاوضات هدنة غزة

وأوضحت القناة الـ13 الإسرائيلية نقلا عن المسئول الذي لم تكشف هويته، أن "تل أبيب وافقت على انسحاب أوسع من قطاع غزة، وأبدت مرونة للتوصل إلى اتفاق جديد".

وأضافت القناة الـ13 أن فإن "خطة الانسحاب الجديدة من قطاع غزة التي وافقت عليها دولة الاحتلال مؤقتة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يرغب في إنهاء الحرب بعد فترة الـ60 يوما الأولى".

وفي السياق نفسه كشفت صحيفة جيروزليم بوست أن دولة الاحتلال قدمت خريطة ثالثة لانتشار قواتها في قطاع غزة طوال فترة وقف إطلاق النار المقترحة لمدة 60 يوما.

الانسحاب الإسرائيلي من غزة

ويظهر الاقتراح الإسرائيلي الثالث لخريطة انتشار الجيش خلال وقف إطلاق النار "مرونة أكبر" بشأن موقع العسكريين، على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، بين ممري موراج وفيلادلفيا، وفق "جيروزاليم بوست".

وبموجب المقترح الجديد، ستقلص إسرائيل وجودها العسكري إلى منطقة عازلة بعرض كيلومترين على طول الحدود الجنوبية قرب رفح.

وأشارت تقارير إلى أن إسرائيل "مستعدة لسحب عدد أكبر من قواتها" خلال فترة الـ60 يوما.

وتتمثل نقاط الخلاف الرئيسية بين دولة الاحتلال وحركة حماس، في انسحاب القوات الإسرائيلية خلال وقف إطلاق النار، وطريقة توزيع المساعدات داخل قطاع غزة.