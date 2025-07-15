الدفاع الجوي الروسي: تدمير 55 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق

أفادت "العربية" بأن وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم، الثلاثاء، على تطبيق "تليجرام" للتراسل، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 55 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق 5 مناطق روسية والبحر الأسود، نقلا عن "رويترز".



و صرح ترامب، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته بأن أعضاء الحلف سيسلمون نظام كييف صواريخ منظومة "باتريوت" المتوفرة لديهم، على أن تقوم الولايات المتحدة بتزويدهم بدفعات جديدة، بشرط أن يسدّدوا الفاتورة كاملة عن تلك الأسلحة.

واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، الاثنين، أن استئناف تسليم الصواريخ إلى كييف سيكون خطوة إلى الوراء، مشددا على أنه لن يغير الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة بشكل جذري.

وقال سلوتسكي إن استئناف تسليم الصواريخ إلى كييف سيكون خطوة إلى الوراء، لكنها لن تغير الوضع على الجبهة جذريا، مضيفا أن أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق على أي حال، إما من خلال المفاوضات أو في ساحة المعركة، وفقاً لوكالة "سبوتنيك".

وأوضح أن على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذا كان يريد حقا إحراز تقدم في التسوية، أن يظهر قبضته لأوكرانيا، لا أن يعد بفرض عقوبات ثانوية على روسيا.

يذكر أن ترامب هدد بفرض عقوبات قاسية على روسيا، وعلى من يشترون منها النفط مثل الهند والصين، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في أوكرانيا خلال 50 يوما.

