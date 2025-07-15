لن أستسلم.. ترامب يعبر عن إحباطه من بوتين في مقابلة مع بي بي سي

قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب: إنه محبط لكنه لم يستسلم ولم ينته من التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نشرت اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان ترامب عن أسلحة جديدة لأوكرانيا وتهديده لروسيا بفرض عقوبات.

قال ترامب لبي بي سي: "أشعر بخيبة أمل تجاهه (بوتين)، لكنني لم أنتهِ منه بعد. لكنني أشعر بخيبة أمل تجاهه أيضًا".

وأضاف :"سنجري محادثةً رائعة. سأقول هذا جيد، أعتقد أننا اقتربنا من إنجازه، ثم يهدم مبنى في كييف".

أعلن ترامب عن أسلحة جديدة لأوكرانيا يوم الاثنين، وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم توافق روسيا على اتفاق سلام، وهو تحول كبير في السياسة ناجم عن الإحباط من الهجمات المستمرة التي تشنها موسكو على جارتها.