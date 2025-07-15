الأردن.. تحرك عاجل للقوات المسلحة واشتباكات عنيفة على الحدود السورية.. ماذا يحدث؟

نجحت المنطقة العسكرية الشرقية التابعة للقوات المسلحة الأردنية فجر اليوم الثلاثاء، ضمن منطقة مسؤوليتها، في إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة القادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وبدوره؛ صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي قائلا : "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة.



كما تم رصد مجموعة من المهربين تحاول اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجعهم داخل العمق السوري وبتكثيف عمليات البحث والتفتيش تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة" بحسب تصريحات المصدر الأردني .

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع عمليات التسلل والتهريب، حفاظاً على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.