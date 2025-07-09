القوات المسلحة الأردنية تحبط تسلل طائرة مسيرة

اعلنت المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة للقوات المسلحة الأردنية إحباط - على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها- محاولة تسلل طائرة مسيّرة.

وبدوره؛ ذكر مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، تمكنت من إحباط محاولة تسلل طائرة مسيّرة حاولت اجتياز الحدود”.

وأوضح أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها ومتابعتها، إذ تم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية.

كما شدد المصدر علي أن القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيها.