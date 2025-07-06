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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن يحبط تهريب مواد مخدرة عبر مسيّرة بالحدود الجنوبية

الطائرة المسيّرة
الطائرة المسيّرة
هاجر رزق

أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية في الأردن فجر اليوم الأحد، محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة، و ذلك بحسب وكالة الأنباء الاردنية.


وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة حاولت اجتياز الحدود"، موضحاً أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها ومتابعتها، إذ تم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأفادت الوكالة الأردنية أن المصدر أكد على  أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، للحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء الوطن والتأثير على الأمن الوطني.

مواد مخدرة طائرة مسيّرة و كالة الانباء الاردنية الجيش العربي حرس الحدود

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