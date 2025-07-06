وصلت إلى حد الصياح.. جلسة حامية بالكابينيت الإسرائيلي.. وخطة لفصل سكان غزة عن حماس

لدرجة وصلت إلى حد الصياح بين بعض المسئولين بالكيان، جرى فجر اليوم، الأحد، عقد جلسة للمجلس الوزاري السياسي الأمني “الكابينيت”، والذي كان عاصفًا وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

استمر الاجتماع نحو خمس ساعات ونصف، وشهدت أجواء متوترة ونقاشات حادة.

ناقش الوزراء خطة إنشاء مناطق مخصصة لتقديم المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، بهدف فصل السكان المدنيين عن عناصر حركة حماس.

خلال الجلسة، اندلع نقاش حاد بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس الأركان إيال زامير، وصل إلى مشادة، ما دفع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للتدخل بعنف لفظي، وطرق على الطاولة مطالبًا بوقف ذلك.

وفي ختام الجلسة، وافق مجلس الوزراء على المضي في هذه الخطة، رغم الخلافات حول تفاصيلها حيث أيد أغلبية الوزراء إنشاء مناطق المساعدات، بينما صوت الوزيران إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش ضد إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة في هذه المرحلة.