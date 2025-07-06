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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شرطة لندن تعتقل ناشطين مؤيدين لحركة "فلسطين أكشن"

شرطة لندن
شرطة لندن
هاجر رزق

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية  إن شرطة العاصمة لندن اعتقلت ناشطين يحملون لافتات تشير إلى حركة "فلسطين أكشن" المؤيدة حقوق الفلسطينيين.


وأضافت الصحيفة أنه تم إلقاء القبض على 29 شخصاً في لندن بعد تجمع متظاهرين في وسط العاصمة البريطانية حاملين لافتات تشير إلى حركة "فلسطين أكشن"، بعد يوم من حظر الجماعة باعتبارها منظمة غير مرغوبة.


ولفتت "الجارديان" إلى أنه تم حظر جماعة "العمل المباشر" الاحتجاجية يوم الجمعة الماضية بعد فشل محاولة قانونية في اللحظات الأخيرة لتعليق حظرها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

ذكرت أن هذا يعني أنه، اعتباراً من يوم السبت، أصبح الانضمام إلى المنظمة أو التعبير عن دعمها جريمة جنائية، تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاماً.


وقالت جماعة "الدفاع عن هيئة المحلفين"، التي نظمت المظاهرة، إن "كاهناً وأستاذاً فخريًا وعددًا من العاملين في مجال الصحة" كانوا من بين المعتقلين.

الجارديان شرطة العاصمة لندن فلسطين أكشن حقوق الفلسطينيين حظر جماعة جريمة جنائية

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