السلطات الأمريكية: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 50 شخصا على الأقل

أعلنت السلطات الأمريكية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 50 قتيلا على الأقل منهم 15 طفلا، بينما يواصل رجال الإنقاذ عملية بحث محمومة عن مخيمين ومصطافين وسكان ما زالوا في عداد المفقودين.



وقال مسؤولون - حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الأحد - إن أكثر من 850 شخصا تم إنقاذهم، بما في ذلك بعض الذين كانوا يتشبثون بالأشجار، بعد أن تسببت عاصفة مفاجئة في هطول أمطار بارتفاع أكثر من 30 سنتيمترا في المنطقة المحيطة بنهر غوادالوبي، على بعد حوالي 137 كيلومترا شمال غربي سان أنطونيو.



ومن جانبه قال دالتون رايس رئيس بلدية كيرفيل إنه قد يكون هناك المزيد من المفقودين في المنطقة