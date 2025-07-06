مقـ.تل مراهقين وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار في مدينة إنديانابوليس الأمريكية

في استمرار لتطور إطلاق النار في أمريكا، قُتل شخصان وأُصيب خمسة آخرون في الحادث بعدما كان من قتل شخص واحد.

وحدث إطلاق نار، أمس السبت، في مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا الأمريكية، حسبما أعلنت شرطة المدينة عبر منصة "إكس".

وجاء في بيان الشرطة: "أُصيب سبعة أشخاص على الأقل جراء إطلاق النار، توفي اثنان منهم".

ولم تقدم شرطة إنديانابوليس تفاصيل إضافية بشأن الحادث، في حين أفاد تلفزيون "ABC" بأن القتيلين هما مراهقان يبلغان من العمر 15 و16 عامًا، وقد توفي أحدهما في موقع الحادث.

وأضافت القناة أن المصابين الآخرين تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عامًا، بينما لا تزال الشرطة تبحث عن الجاني.

وأطلق الجاني النار بشكل عشوائي، ما أدى إلى وقوع الضحايا.

ولا تزال أمريكا تعيش فوضى القتل والسلاح الذي تتيحه أغلب الولايات بدون قيود كبيرة، إذ يمكن للأمريكي العادي الدخول إلى متجر السلاح وشراء ما يريد من أسلحة بدون قيود كبيرة سواء لاحقة أو سابقة.