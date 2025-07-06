مقاتلة «إف-16» تعترض طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي المحظور فوق نادي ترامب

أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد)، السبت، أن مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" اعترضت طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي المحظور مؤقتًا فوق نادي الغولف الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي.

وفي بيان رسمي، أوضحت القيادة أن الطائرة المدنية دخلت دون تصريح إلى منطقة الحظر الجوي التي فرضت مؤقتًا لحماية الرئيس خلال وجوده في منشآته الخاصة، مشيرة إلى أن الواقعة تُعد خامس حادث من هذا النوع خلال الفترة الأخيرة.

مناورة "الاقتراب التحذيري" للإنذار والمرافقة

وأفادت "نوراد" بأن الطائرة الحربية نفذت ما يعرف بمناورة "الاقتراب التحذيري" بهدف جذب انتباه الطيار المدني، وهي مناورة يُعتمد عليها لتحذير الطائرات المخالفة وإجبارها على الخروج من المجال الجوي المحظور أو الهبوط عند الضرورة.

وأكدت القيادة أنه جرى "مرافقة الطائرة إلى خارج المنطقة بشكل آمن، دون وقوع أي أضرار أو تهديدات مباشرة"، مضيفة أنها تعمل باستمرار مع وكالات الطيران المدني لتقليل مثل هذه الحوادث.

لا تعليق من البيت الأبيض حتى الآن

ورغم حساسية الموقف المرتبط بحماية الرئيس الأمريكي، لم يصدر عن البيت الأبيض أي تعليق على الحادثة حتى اللحظة، كما لم يتم الكشف عن هوية الطيار المدني أو نوع الطائرة المخترقة.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى عدة انتهاكات مماثلة لحظر الطيران المؤقت المفروض فوق المناطق التي يتواجد فيها الرئيس ترامب، خاصة في نيوجيرسي وفلوريدا، حيث يمضي الرئيس الأمريكي أوقاتًا طويلة في منشآته الخاصة.