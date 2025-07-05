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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أردوغان: ترامب سيلتزم بتوريد إف35 لنا.. ولن نقبل بخطة تشرعن المنظمات الإرهابية

أردوغان
أردوغان
محمد على

وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعتقد أن ترمب سيلتزم بالاتفاق المبرم وسنتسلم مقاتلات إف-35 بشكل تدريجي خلال ولايته.

أضاف أردوغان: أكدنا على خطوطنا الحمراء في سوريا ولن نقبل بخطة تشرعن المنظمات الإرهابية أو امتداداتها.

كما أضاف أردوغان: نعتقد أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل فتح بابا من أجل غزة وحماس أظهرت حسن النية مرارا.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين عقب زيارته لأذربيجان، إن أذربيجان مستعدة للمساعدة في توريد الغاز الطبيعي إلى سوريا.

وقال أردوغان إن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أبلغ هذا الاستعداد شخصياً خلال لقائهما.

أردوغان ترامب إف٣٥ خطوطنا الحمراء بسوريا بسوريا

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