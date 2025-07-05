ساعات لإخلاء القتلى والمصابين.. القسام تعلن عن عملية جديدة ضد الاحتلال

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، اليوم السبت، عن عملية جديدة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام، استهداف تجمع لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأوضحت كتائب القسام في بيان لها أن "مجاهديها تمكنوا صباح أمس الجمعة، من الإغارة على تجمع لجنود وآليات العدو بجوار مديرية التربية والتعليم في منطقة المحطة وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع".

وأضافت أن مجاهديها تمكنوا من استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع (ميركفاه) بعبوتي (شواظ) -بطريقة العمل الفدائي-، وإيقاع طاقميها بين قتيل وجريح.

وتابعت "كما تمكنوا من استهداف ناقلة جند بقذيفة (الياسين 105)، وفور وصول قوة الإنقاذ تم استهدافها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأشارت القسام إلى أن مجاهديها رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء الذي استمر لعدة ساعات.