إصابة مواطن في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أصيب مواطن في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، اليوم السبت، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحافي، إن “غارة بمسيرة إسرائيلية أدت إلى إصابة مواطن بجروح في شبعا”، وذلك بحسب "العربية. نت".



وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام أن منزلا في شبعا تم استهدافة من مسيرة إسرائيلية، مشيرة إلى معلومات عن وقوع إصابات.

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

