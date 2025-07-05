معلومات مسربة عن دخول بطاريات سيارات مفخخة إلى لبنان

جرى تسريب وثيقة اتصال داخلية خاصة موجّهة من الدائرة الأمنية في المديرية العامة للأمن العام اللبناني إلى الجهات المعنية، بتاريخ 4 يوليو 2025، حول "معلومات عن دخول بطاريات سيارات مفخخة"، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المختلفة.

قال نصّ الوثيقة: "توافرت معلومات عن نية جماعات إرهابية إرسال بطاريات مفخخة عبر الحدود البرية الشمالية والشرقية مع لبنان لاستخدامها في أعمال إرهابية".

وفي السياق، نفى مصدر أمني لـصحيفة "النهار" اللبنانية صحة الأخبار المتداوَلة على وسائل التواصل الاجتماعي حول توقيف أفراد ينتمون إلى تنظيم "داعش" في مدينة بعلبك.

وأوضح أنّ هذه المعلومات "عارية من الصحة ولا تستند إلى أي معطيات دقيقة، وهي مجرد شائعات تكرّرت في الأيام الأخيرة مع تزايد التوتر الأمني والاجتماعي في بعض البلدات".