أخبار العالم | ارتفاع حصيلة ضحايا السيول بولاية تكساس الأمريكية إلى 32.. ونتنياهو يرفض تعديلات حماس على مقترح التهدئة ويرسل وفدًا تفاوضيًا إلى قطر

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:

أكد قائد شرطة مقاطعة كير، لاري ليثا، مساء السبت، أن عدد الوفيات الناتجة عن السيول المدمّرة التي ضربت ولاية تكساس الأمريكية ارتفع إلى 32 شخصًا، من بينهم 14 طفلًا، وسط استمرار عمليات الإنقاذ في ظروف مناخية بالغة الصعوبة.

أعلن رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط أربع طائرات مسيّرة أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة، في أحدث هجوم جوي تتعرض له المدينة. وأشار إلى أن أجهزة الطوارئ تعمل حاليًا في مواقع سقوط المسيّرات، دون أن يحدد حجم الأضرار أو الخسائر الناتجة عن الحادث.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت مبكر من صباح الأحد، عن رفض التعديلات التي قدمتها حركة "حماس" الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار الذي كانت قطر قد طرحت إطاره كجزء من جهود الوساطة المستمرة لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، عن اعتراض صاروخ تم إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل.

أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد)، السبت، أن مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" اعترضت طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي المحظور مؤقتًا فوق نادي الغولف الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي.

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى التخلي عن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي وصفه في منشور على منصة "إكس" مساء السبت بأنه "إطار استسلام"، مطالبًا بالعودة إلى ما سمّاه "إطار نصر حاسم".

صرّح كبير المفاوضين الإسرائيليين في ملف صفقة تبادل الرهائن مع حركة "حماس" أن الحركة أبدت استعدادًا واضحًا للدخول في مفاوضات جدية قد تؤدي إلى اتفاق خلال فترة لا تتجاوز أربعة أيام، معتبرًا أن العقبة الأساسية لم تعد لدى الجانب الفلسطيني بل أصبحت الآن لدى الحكومة الإسرائيلية.