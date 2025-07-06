أخبار العالم | ارتفاع حصيلة ضحايا السيول بولاية تكساس الأمريكية إلى 32.. ونتنياهو يرفض تعديلات حماس على مقترح التهدئة ويرسل وفدًا تفاوضيًا إلى قطر

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في ولاية تكساس الأمريكية إلى 32 بينهم 14 طفلًا
أكد قائد شرطة مقاطعة كير، لاري ليثا، مساء السبت، أن عدد الوفيات الناتجة عن السيول المدمّرة التي ضربت ولاية تكساس الأمريكية ارتفع إلى 32 شخصًا، من بينهم 14 طفلًا، وسط استمرار عمليات الإنقاذ في ظروف مناخية بالغة الصعوبة.
الدفاعات الجوية الروسية تتصدّى لهجوم واسع بالطائرات المُسيّرة الأوكرانية
أعلن رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط أربع طائرات مسيّرة أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة، في أحدث هجوم جوي تتعرض له المدينة. وأشار إلى أن أجهزة الطوارئ تعمل حاليًا في مواقع سقوط المسيّرات، دون أن يحدد حجم الأضرار أو الخسائر الناتجة عن الحادث.
نتنياهو يرفض تعديلات حماس على مقترح التهدئة ويرسل وفدًا تفاوضيًا إلى قطر
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت مبكر من صباح الأحد، عن رفض التعديلات التي قدمتها حركة "حماس" الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار الذي كانت قطر قد طرحت إطاره كجزء من جهود الوساطة المستمرة لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن وتفعّل الإنذارات
أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، عن اعتراض صاروخ تم إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل.
مقاتلة «إف-16» تعترض طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي المحظور فوق نادي ترامب
أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد)، السبت، أن مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" اعترضت طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي المحظور مؤقتًا فوق نادي الغولف الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يدعو نتنياهو للانسحاب من «إطار الاستسلام» في غزة
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى التخلي عن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي وصفه في منشور على منصة "إكس" مساء السبت بأنه "إطار استسلام"، مطالبًا بالعودة إلى ما سمّاه "إطار نصر حاسم".
مسئول إسرائيلي: حماس جاهزة والتفاوض قد يُحسم خلال 4 أيام
صرّح كبير المفاوضين الإسرائيليين في ملف صفقة تبادل الرهائن مع حركة "حماس" أن الحركة أبدت استعدادًا واضحًا للدخول في مفاوضات جدية قد تؤدي إلى اتفاق خلال فترة لا تتجاوز أربعة أيام، معتبرًا أن العقبة الأساسية لم تعد لدى الجانب الفلسطيني بل أصبحت الآن لدى الحكومة الإسرائيلية.