الدفاعات الجوية الروسية تتصدّى لهجوم واسع بالطائرات المُسيّرة الأوكرانية

أعلن رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط أربع طائرات مسيّرة أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة، في أحدث هجوم جوي تتعرض له المدينة. وأشار إلى أن أجهزة الطوارئ تعمل حاليًا في مواقع سقوط المسيّرات، دون أن يحدد حجم الأضرار أو الخسائر الناتجة عن الحادث.

وزارة الدفاع الروسية: 139 طائرة مسيّرة خلال ساعات

وفي بيان رسمي نُشر عبر تطبيق "تيليجرام"، كشفت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي تصدت لما مجموعه 139 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الساعات الماضية. وأوضحت الوزارة أن 94 طائرة دُمرت خلال الليل، بينما تم إسقاط 45 أخرى في أقل من ست ساعات خلال اليوم ذاته.

وأشار التقرير العسكري إلى أن الهجمات شملت خمس مسيّرات في محيط موسكو، تم اعتراض اثنتين منها قبل أن تصل إلى العاصمة، في حين تم تدمير 17 طائرة أخرى فوق منطقة بريانسك الحدودية، و11 فوق منطقة أوريول المجاورة.

أما في منطقة بيلغورود، فقد أعلن الحاكم أن أربع طائرات مسيّرة أوكرانية تسببت في إصابة سائق حافلة ورجل آخر كان يقود سيارة، فيما لم تُعلن إصابات أخرى حتى الآن في بقية المناطق المستهدفة.

تعليق الرحلات الجوية وإغلاق مؤقت للمجال الجوي

بالتزامن مع الهجمات الجوية، علّقت السلطات الروسية مؤقتًا حركة الطيران في مطارات رئيسية بالعاصمة موسكو. وقالت إدارة مطار شيريميتيفو، أحد أكبر مطارات العاصمة، إن بعض الرحلات المغادرة تأخرت بسبب إجراءات أمنية.

وأوضحت هيئة الطيران الروسية "روسافياتسيا" أن هذه الخطوة تأتي استجابة "للقيود المفروضة على المجال الجوي في العاصمة" بسبب التهديدات الأمنية، فضلًا عن الرياح القوية التي زادت من تعقيد الوضع. وأضافت الهيئة أن عمليات الطيران توقفت أيضًا مؤقتًا في مطارات مدن روسية أخرى، من بينها مطار بولكوفو في سان بطرسبرج.